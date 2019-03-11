К трагедии с малазийским "Боингом", сбитом над Украиной в 2014 году, причастны США. Катастрофу рейса МН 17 связали с исчезновением такого же самолета над Южно-Китайским морем.

Малазийский "Боинг 777" пропал в марте 2014 года через несколько часов после вылета из Куала-Лумпура, лайнер до сих пор не нашли. В июле того же года в небе над Украиной был сбит самолет той же авиакомпании, погибли 298 человек. На связь между двумя этими авиапроисшествиями указыват политолог Александр Соснвоский.

Самолет пропал потому, что попал в зону маневров, которые в то время проводили США и Малайзия, позже аналогичный случай произошел на Донбассе, говорит эксперт. По его словам, в германской прессе напрямую связывают возможность пропажи первого "Боинга" Малайзии со сбитым "Боингом" в небе над Украиной.

"Впервые, пусть косвенно, США называются как возможная причина этой трагедии. Это означает, что в Германии произошло изменение понимания ситуации, и с каждым днем это будет больше и больше", – сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Он предположил, что теперь Берлин не будет вмешиваться ни в какие военные провокации Украины, связанные с Россией. Кроме того, по мнению Сосновского, сегодня Украина в Европе не представляет собой того интереса, какой был до 2014 года.

Напомним, "Боинг 777" потерпел крушение 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, когда там шли боевые столкновения между ополченцами непризнанных республик юго-востока и украинской армией. Запад сразу же обвинил Россию в причастности к гибели почти 300 человек. Москва отвергает все обвинения, она не раз предлагала участие своих следователей и экспертов в расследовании этой катастрофы.