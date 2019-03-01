Радикалы пригрозили сорвать концерты одессита Жванецкого
Лидер одесского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергей Стерненко заявил, что националисты сорвут концерты Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе. По словам экстремиста, артист должен отказаться от российского ордена "За заслуги перед Отечеством".
"Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию", – заявил лидер радикалов, комментируя планируемый визит Михаила Жванецкого в Незалежную.
Звание народного артиста России писатель Михаил Жванецкий получил в 2012 году. Он известен исполнением своих сатирических произведений. Автор сборников "Моя Одесса", "Год за два". С 1988 года Михаил Жванецкий – основатель и художественный руководитель Московского театра миниатюр.
Приуроченные к 85-летию Михаила Жванецкого юбилейные концерты сатирика должны состояться в Киеве и его родной Одессе 16 и 21 марта. На днях указом президента России Владимира Путина писатель был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован 28 февраля на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича" – говорится в документе.
Звание народного артиста Михаилу Жванецкому было присвоено не только
в России, но и на Украине, напоминает Ura.ru .
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