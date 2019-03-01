Радикалы пригрозили сорвать концерты одессита Жванецкого

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Пятница 1 марта
Лента новостей
11:35
Один из богатейших людей мира заболел раком
11:29
Сестра раскрыла правду о бессердечной Маркл
11:21
В США умер известный музыкант русского происхождения
11:16
Житель Кургана разбился насмерть при чистке снега
11:04
В Барнауле загорелся топливный резервуар (видео)
11:00
Concord Orchestra: такого рока вы еще не слышали
10:44
Рианна возбудила народ пышными формами
10:39
На востоке Москвы мусоровоз задавил пенсионерку
10:13
"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством
10:07
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина
09:53
Водитель снял на видео смертельное ДТП с сотрудником полиции
09:44
Обледеневшую Андрееву отогрели у костра
09:38
Кейт Миддлтон ушла в отрыв в ирландском пабе (видео)
09:31
Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова
09:13
Главные события Москвы
09:04
Неадекватный Порошенко оттаскал украинца за нос
08:41
В Башкирии после аварии перевернулся микроавтобус
08:30
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
08:08
В Москве в жуткой аварии погиб сотрудник полиции (видео)
07:48
В Москве такси врезалось в столб
07:44
Звезду популярного сериала доставили в больницу с инсультом
07:31
В метро Москвы произошел сбой
07:30
"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
06:24
Обласканная Милявская кричала что есть мочи в компании молодых красавцев
03:11
Гороскоп на март 2019 года
00:26
Лазарев организовал на Украине музыкальный Евромайдан
23:14
"Все глаза, наверное, выплакала": Асмус намекнула на проблемы с Харламовым
22:00
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
21:57
Прикованный к коляске Билан расхохотался от бессилия
21:40
"Близость у нас чаще двух раз в месяц": интимные откровения мужа звезды "Голоса"
21:40
Фотографа-убийцу спасли от изнасилования
21:24
Страшная и высохшая: злую от недоедания Водонаеву заплевали обиженные пышки
21:21
Рассерженная Бородина врезала обнаглевшей подписчице
20:45
В Кремле ответили на дерзкие требования к Путину
20:37
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
20:34
Мстительный Шнуров публично унизил бывшую жену
20:28
Пенсионерка в Омске взяла кредит на снятие порчи
19:56
Озабоченная Лолита в ночной рубашке шокировала россиян
19:36
Мужчина в Казани изрезал собутыльников и набросился на полицейского
19:25
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
19:21
"ЕР" требует найти виновных в падении ледяной глыбы на ребенка
19:12
Ретейлеры объявляют Visa и Mastercard бойкот
19:00
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
18:53
Спортивный стиль в мужском гардеробе
18:48
В Ростове вынесен приговор по громкому делу о госизмене
18:43
"Сейчас так мне трудно": еле живая Малышева расплакалась в элитном магазине
18:23
"Сплошной изюм": народ в восторге от эпатажной дочери Гузеевой
18:12
Борисов притащил к звезде группы "Арабески" узбекских родственников
17:37
Трамп превращает Зеленского в послушную куклу
17:30
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
16:43
"Убил собаку и ранил жену": Украина ставит крест на "Евровидении" из-за Лазарева
16:17
Объявлено о критических недостатках Крымского моста
16:17
Шепелев взялся за беременную любовницу Моисеева
15:58
После возмущенного крика Ди Каприо ФСБ встала на уши
15:52
Володин назвал самый важный закон февраля
15:37
Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
15:17
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
14:58
Россиян предупредили о скачке цен на главные продукты
14:52
Зашипевший Михалков пришел в бешенство от поступка Гармаша
14:47
Под Москвой на жилой дом упал самолет
14:31
Известный комик облизал журналиста в прямом эфире (видео)
14:25
Боец ММА Лисин умер в 21 год
14:20
Вспомнившую о Библии Лорак обвинили в смертном грехе
14:18
Кейт Миддлтон в прозрачном платье посмеялась над выпившим мужем
14:15
Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
14:15
Израиль столкнулся с проблемами на Луне
14:08
"Единая Россия" нашла нарушения при оплате за вывоз мусора
14:08
Таран моста российским кораблем попал на видео
14:04
Известная актриса найдена мертвой в собственном доме
14:03
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 февраля 2019 года
13:39
"Третий лишний": народ ждет драки Киркорова и Галкина после интимного видео с Пугачевой
13:33
"Сделайте хоть что-нибудь!": врачи спасают отравленную ядом телезвезду
13:12
Панин захотел поехать на "Евровидение" от Украины
12:59
Украинцы изошли пеной после рассказа о героическом отце Путина
12:58
"Не дам ни копейки": Жуков отказался помогать родным детям
12:50
На юго-востоке Москвы порезали трех граждан Йемена
12:50
"Все услышали это безобразие": почему Аршавин хочет быстрее развестись
12:41
Единоросс Александр Жуков избран сенатором от Хакасии
12:36
Аномальные морозы сорвали приход весны в Москву
12:25
Российскому артисту стало хуже после отчаянного звонка Малышевой
12:15
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
12:07
"Слышно, как мухи летают в зале": участник "Уральских пельменей" рассказал о провале
12:05
Фетисов жестко приложил избившего жену Башарова
12:02
Украинец восемь лет показывал полиции поддельный паспорт
11:54
"ЕР": Налоговые льготы привлекут врачей на село
11:45
Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
11:44
Минтруд высказался о массовых увольнениях россиян
11:26
В Петербурге женщина купила ребенка за шесть тысяч рублей
11:24
Пресняков серьезно обижен на объявившего бойкот сына
11:08
Володин призвал укреплять межпарламентские связи России и Греции
11:05
Адвокат раскрыл интимные тайны Трампа
11:00
Старушка-жена Солнцева разбушевалась в ресторане
11:00
Как секс влияет на сон
10:54
Французский певец признался в любви к России
10:39
В Хабаровске сел самолет с поврежденным шасси
10:28
Крым захлестнула страшная эпидемия
10:24
Потап проговорился о романе с Настей Каменских
10:17
В Новосибирске мужчина упал с высоты четвертого этажа и выжил
10:06
"Отцепись ты, мерзкое создание!": Чехова эмоционально отреагировала на слова сына
09:57
Наглец Лукашенко приготовил хитрую ловушку Путину
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Эта съемка последняя перед декретом": неожиданное признание Ольги Бузовой
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
Карина Мишулина разоблачила гнусную многоходовку Первого канала
"Жульничество и хамство!": взбешенный Сафронов прошелся по старушке Пугачевой
Бывшая жена впервые высказалась о Богомолове и Собчак
Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
Общество

Радикалы пригрозили сорвать концерты одессита Жванецкого

Михаил Жванецкий. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Жванецкий должен отказаться от российских наград. Украинские радикалы в противном случае угрожают сорвать концерты писателя-сатирика в Киеве и Одессе.
прочитано 250 раз

Лидер одесского "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергей Стерненко заявил, что националисты сорвут концерты Михаила Жванецкого в Киеве и Одессе. По словам экстремиста, артист должен отказаться от российского ордена "За заслуги перед Отечеством".

ПО ТЕМЕ

Пугачева у гроба сообщила о болезни Жванецкого

Жванецкий жестко отреагировал на печальный диагноз Хазанова

"Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию", – заявил лидер радикалов, комментируя планируемый визит Михаила Жванецкого в Незалежную.

Звание народного артиста России писатель Михаил Жванецкий получил в 2012 году. Он известен исполнением своих сатирических произведений. Автор сборников "Моя Одесса", "Год за два". С 1988 года Михаил Жванецкий – основатель и художественный руководитель Московского театра миниатюр.

Приуроченные к 85-летию Михаила Жванецкого юбилейные концерты сатирика должны состояться в Киеве и его родной Одессе 16 и 21 марта. На днях указом президента России Владимира Путина писатель был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован 28 февраля на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича" – говорится в документе.

Звание народного артиста Михаилу Жванецкому было присвоено не только в России, но и на Украине, напоминает Ura.ru .

Автор: Андрей Евлампиев1 марта 2019, 11:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

567

комментарии

Политика

Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
Украинцы изошли пеной после рассказа о героическом отце Путина
Наглец Лукашенко приготовил хитрую ловушку Путину
США потребовали обнародовать доходы Путина

Шоу-бизнес

"13 лет его спасала": известная актриса рассказала об уходе от мужа-алкоголика
Рианна возбудила народ пышными формами
Расфуфыренный Киркоров оконфузился на гастролях
"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством

Проишествия

Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Спорт

Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой

Фигуристка готовится к чемпионату мира
Шоу-бизнес

Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова

Милана Тюльпанова не тешит себя надеждой
Шоу-бизнес

Обледеневшую Андрееву отогрели у костра

Ведущая Первого канала замерзла в Югре
Шоу-бизнес

"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством

Он надеялся получить почетное звание

Гороскоп

Гороскоп на март 2019 года
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством
Совет на выходные

Фоторепортажи

Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
Известная модель предсказала свою смерть
Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке

Спорт

Туктамышева сообщила о смерти маленькой девочки
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой
"Хуже Глушакова": футболист "Зенита" обманул беременную жену
Звезда порно поменяла грудь после хоккейного матча с Овечкиным

Регионы

"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru