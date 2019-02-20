Дудю крепко досталось за связь с русофобом Гордоном

Юрий Дудь перешел все границы допустимого, пригласив к себе на интервью украинского пропагандиста Дмитрия Гордона. Гость наговорил много гадостей про Россию и ее руководство, а блогер одобрительно кивал и не задал ни одного острого вопроса.

Как написал у себя в Telegram-канале киевский тележурналист Максим Равреба, его соотечественник Дмитрий Гордон использовал площадку у Дудя для проукраинской и антироссийской пропаганды. "​Интервью с Гордоном – это мерзость. Гордон – враг и лживый негодяй. А Дудя я просто не смотрю – он бестолков, уныл и поэтому мне не интересен", – написал журналист.

Когда Гордон с блеском в глазах говорил о России, которая вторглась на Украину и развязала там войну, Дудь почему-то ни слова не сказал о том, что в Киеве произошел государственный переворот, а воссоединение Крыма с Россией и восстание в Донбассе слало последствием этого события.

"Дудь не мешал Гордону вести пропаганду. Дудь не остановил Гордона, когда он вел в его присутствии пропаганду войны против России. Дудь не остановил Гордона, когда он в его присутствии оскорблял Россию, ее политиков, ее президента. Гордон хвалил свободу слова на Украине, а Дудь не напомнил Гордону о Бузине, Коцабе, Муравицком, Вышинском", – заметил Ревреба.

С позицией украинского журналиста по Крыму не согласен и член экспертной группы по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"В чем я никогда не соглашусь с Дмитрием Гордоном, так это с его позицией по Крыму и тем, как он видит конфликт на Донбассе. Но все же общие позиции стоило бы подчеркнуть. То, что украинцы, россияне и белорусы обречены на дружбу – это факт. Нас искусственно насаждаемая ненависть не поломает. Он всех украинских политиков ненавидит и я, извините, тоже", – сказал Манукян в интервью Dni.Ru.

Интервью с Дмитрием Гордоном появилось на канале Юрия Дудя в YouTube вечером 19 февраля. Программа собрала более двух с половиной миллионов просмотров. Пользователи обратили внимание на то, как был одет Гордон: три элемента его одежды совпали с цветами российского флага.



