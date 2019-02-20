Безобидная шутка Путина привела украинцев в лютое бешенство

Жители Украины внимательно слушали послание, с которым обратился президент России Владимир Путин к Федеральному собранию. Украинские СМИ и соцсети активно критикуют речь российского лидера и возмущаются некоторыми его шутками.

Возмущению украинских пользователей Сети нет предела: Владимир Путин упомянул в своем послании Крым. Вникать в контекст интеллектуалы из Незалежной не желают – им достаточно того, что прозвучало название полуострова.

Российский лидер в своей речи остановился на проблеме устаревшей регламентной базы контрольной деятельности. По словам президента, сотрудники надзорных ведомств уже не помнят, что там написано.

"Фолианты лежат вот такой толщины, с советских времен - со "времен очаковских и покоренья Крыма". Но не четырнадцатый год имею в виду – со времен Грибоедова и раньше!", – сказал Путин.

"Ах вон оно что, в 14-м году Крым оказывается покорили. Все-то до этого думали, что там народное волеизъявление было", "Опять бред какой-то", – тут же подхватили тему комментаторы с Украины. Поскольку в украинских школах Грибоедов давно под запретом, им неизвестно, что это цитата из комедии классика – "Горе от ума". Имеется в виду конец 18 века, когда русская армия нанесла сокрушительное поражение турецким войскам – и, действительно, покорила Крым.

Критике подверглись все пункты послания президента России. Украинские "эксперты" просто состязались в остроумии. "Включил, а Путин опять про развал СССР и виноваты во всем 90-е. Выключил", "Путин считает, что нынешние демографические проблемы – следствие ВОВ. Хорошо хоть на Куликовскую битву не свалил", – таков общий тон комментариев, которые приводит "Обозреватель".

При этом, судя по числу откликов и мнений по каждому из пунктов послания Владимира Путина Федеральному собранию, слушали российского лидера очень внимательно. Что, в общем-то, немного удивляет: учитывая, что это была речь Владимира Путина – президента соседней страны, а вовсе не Украины.