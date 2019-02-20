Лазареву обеспечили первое место на Евровидении

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Вторник 19 февраля
Лента новостей
21:38
В Казани тысячи человек остались без электричества
21:25
"Прорвало днище": фантазии Порошенко вызвали отвращение
20:08
Захарова влепила смачную пощечину лжецу Порошенко
20:07
В Ижевске пассажир ограбил таксиста
19:51
В Татарстане сильный ветер лишил людей электричества
19:36
В Первоуральске обрушилась часть жилого дома
19:30
В Омске пенсионерка попала под поезд и сама дошла до дома
18:42
Глюк'oZa шокирована страшным известием
18:38
В Омске полицейские устроили погоню за пьяным водителем
18:29
Известный актер рассказал о романе с Еленой Яковлевой
18:23
Самые скандальные цитаты Карла Лагерфельда
18:20
В Арзамасе фура на огромной скорости протаранила около десятка машин
18:10
"Конкорд": Пригожин отказался заплатить 300 миллионов шантажисту Навальному
18:06
6 погибших: под Ростовом произошла массовая авария
17:53
В Башкирии водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП
17:50
Зарвавшийся Аршавин нажил серьезные проблемы с ФСБ
17:43
Серьезная болезнь заставила Меньшикова пойти на крайние меры
17:40
Порошенко рассекретил предстоящую встречу Путина и Трампа
17:13
Под Москвой устроившие драку ученики проломили стену в школе
17:12
Рыдающий народ взял под крыло малыша умершего Лагерфельда
17:09
"Воровка на доверии": оборотистая дочь оставила Шукшину без миллионов
16:42
В Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля "Мелкий бес"
16:32
Поработавшую в борделе звезду Первого канала уличили в наглой лжи
16:25
Стукачка Тимошенко отправляет Порошенко в тюрьму
16:20
"Сердце разрывается": жуткая трагедия загнала в угол красавицу Водянову
16:14
Башаров взбесился из-за слухов о разрыве с женой
16:12
Под Архангельском одинокий инвалид оставил соседей без крова
16:11
Кудрявцева обнародовала видео с подросшей дочкой
15:58
Госдума разберется с фейковыми новостями в СМИ
15:50
Concord Orchestra выступит с новой программой на сцене Кремлевского дворца
15:48
Связь сына Собчак с дочерью Богомолова перестала быть тайной
15:47
Предателю Серебрякову дали по морде за очередной наезд на Россию
15:39
Максим Леонидов даст большой весенний концерт в Москве
15:17
Врачи пытались вытащить умирающего Лагерфельда с того света
15:16
Ношеная футболка с ДНК спутала все карты любовнице Головина
14:51
Названа ужасающая причина обрушения Крымского моста
14:45
Одинокая Бузова рассказала об ухаживаниях за девушками
14:40
"Пусть он переживает!": Дерзкое заявление Проскуряковой об измене Николаеву
14:32
Умер Карл Лагерфельд
14:07
"Единая Россия" обучит 150 политических лидеров
14:05
Дана Борисова объявила о воссоединении с бывшим мужем
14:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 февраля 2019 года
13:58
Знаменитая певица показала самое сокровенное
13:45
Скотч и нож изъяли у матери найденного у "Лосиного острова" мальчика
13:34
Меркель всадила нож в спину Порошенко ради дружбы с Путиным
13:34
"Белый осадок": результат экспертизы крови Децла поверг в шок
13:32
"Мария де Буэнос-Айрес" расскажет историю танго
13:31
Оставившая Харламова Асмус обнародовала "романтик" с холостяком
13:13
Сироты пляшут и поют перед Арбениной в надежде на усыновление
13:07
Россияне стали меньше вступать в браки и чаще менять имена
13:01
Дума приняла закон о помощи тяжелобольным пациентам
13:01
Занявшаяся боксом Седокова отпинала мужчину
13:00
Пугачева высказала все в глаза ошарашенной Муравьевой
12:54
"А жена?!": любвеобильный Зеленский обзавелся новой женщиной
12:50
Медведеву попросили оставить в покое
12:31
Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе
12:30
Телеведущий Уткин сдал Крым Украине
12:28
Лопырева ошеломила идеальной фигурой спустя две недели после родов
12:14
Модели оголили интимные части тела на модном показе
11:53
Мария Захарова отвесила оплеуху шантажисту Трампу
11:42
Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы
11:35
"Разделась до трусов": вульгарный наряд Лорак разгневал народ
11:20
Возмущенная Шукшина напала на российские ток-шоу
11:05
Ходченкова ответила завистливо выругавшейся Михалковой
10:45
Отец влип в передрягу с миллионами после смерти Децла
10:33
Падение НЛО под Ростовом попало на видео
10:25
Боярского с женой посадили в "обезьянник"
10:22
Терпящий бедствие Порошенко набросился на Путина
09:59
Порновидео чемпиона "Формулы-1" "слили" в Сеть
09:56
Маркл тайно покинула Лондон перед рождением первенца
09:38
"Я психую!": Цекало оказался старше отца своей молодой невесты
09:30
Известный певец разоблачил юбиляршу Пугачеву
08:49
Избавившийся от Лазаревой Шац рассказал о молодой спутнице
08:32
Бежит из России: неожиданный поворот в деле о подкупе на Первом канале
08:08
Раскрыты грязные подробности развода Аршавина
07:06
Наглец Лукашенко нанес неожиданный удар Путину
02:11
Реальные истории: Отец мужа меня обзывает
01:05
Волочащейся за Богомоловым Собчак грозит серьезная болезнь
00:23
Звезду "Дома-2" призвали смириться с изуродованным носом
23:26
Виторгану вынесли жесткий вердикт после гей-признания
21:59
Растроганный Фадеев огорошил неожиданным признанием
21:55
Побивший Пугачеву Киркоров возмутил россиян
21:50
Безумный Порошенко готовит захват российских военных
21:36
В Москве водитель такси выстрелил в пассажира
21:33
Сексуальные прелести Орловой довели народ до бешенства
21:19
В Чувашии собаки насмерть загрызли пенсионерку
21:18
Сделано заявление о ракетном ударе Украины по Крыму
21:09
В Казани срочно эвакуировали торговый центр
21:07
Собчак проболталась о втором ребенке
20:49
Ижевчанин ограбил кафе ради 4-х тысяч рублей
20:43
Директор предприятия "Московский школьник" опроверг расследование Навального
20:35
У жителя Казани нашли 7 тонн фальсифицированного алкоголя
20:10
В Екатеринбурге на 7-летнюю девочку напала свора свирепых собак
19:52
Лорак показала живот после слухов о беременности
19:47
В Тюмени местный житель выпал из окна многоэтажки
19:31
Максакова замалчивает подробности страшного убийcтва
19:15
Готовящий побег Порошенко в панике прячет казенные миллиарды
19:13
В Омске на катке умер человек
18:58
Потерпевшего фиаско с Заворотнюк Жигунова подобрала жена
18:45
В Нижнем Новгороде провели массовую эвакуацию из-за угрозы взрыва
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наглец Лукашенко нанес неожиданный удар Путину
Цымбалюк-Романовскую облили помоями на виду у изумленных людей
"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста
"Редкостный мерзавец": Панин высмеял патриотизм Маршала
Пугачева высказала все в глаза ошарашенной Муравьевой
Раскрыты грязные подробности развода Аршавина
Шоу-бизнес

Лазареву обеспечили первое место на Евровидении

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Сергея Лазарева надо оставить в покое и дать артисту спокойно подготовиться к конкурсу. Уровень российского певца признан специалистами, которые прочат ему 1 место на Евровидении. Эксперты ответили критикам артиста, которые выступили против его поездки в Тель-Авив.
прочитано 84 раза

Победа России на песенном конкурсе в Тель-Авиве не вызывает ни малейшего сомнения у букмекеров. Шансы на первое место российского певца Сергея Лазарева они оценивают в 14%. У следующего за ним представителя Швеции - только 9%.

Тем временем в СМИ и соцсетях появились критические высказывания в адрес Лазарева. Артисту припомнили слова 5-летней давности – якобы, певец тогда был против возвращения Крыма в состав России.

Однако Сергей Лазарев тогда же заявлял, что журналисты исказили его слова. В действительности он говорил лишь о том, что ему непривычно осознавать, что полуостров стал российской территорией. Так или иначе, Евровидение и без того достаточно политизированный конкурс – и подливать масла в огонь еще и с российской стороны однозначно не стоит, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Фото: eurovisionworld.com

"Я против того, чтобы сейчас началась определенная политизация темы Евровидения. Давайте взглянем фактам в лицо. Да, Сергей Лазарев действительно сразу после референдума в Крыму делал заявления по поводу его принадлежности. Но это было 5 лет назад. И даже тогда он высказался о том, что его слова перекрутили и речь шла лишь о том, что ему непривычно от того, что Крым стал частью России. Его просто застали врасплох", – сказал эксперт в интервью Дням.Ру.

С тех пор певец посещал Крым – въезжая туда, естественно, с территории России. Лазарев этого никак не скрывал и публиковал в соцсетях фотографии. А поступки всегда говорят о человеке больше, чем его слова.

"Сергей Лазарев достоин поездки на Евровидение в Израиль. Просто надо всем его сейчас оставить в покое и дать спокойно подготовиться к конкурсу, чтобы там он смог достойно выступить и принести России победу", – отметил Манукян. Эксперт напомнил, что букмекеры уже сейчас отдают Лазареву 1 место на Евровидении – при том, что артист еще даже не представил свой номер. А это очень высокий уровень доверия.

Автор: Андрей Евлампиев20 февраля 2019, 01:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

567

комментарии

Политика

Позор и трагедия: Как Хрущев подарил Крым Украине
"Прорвало днище": фантазии Порошенко вызвали отвращение
Готовящий побег Порошенко в панике прячет казенные миллиарды
Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко

Шоу-бизнес

Новоиспеченный отец Яббаров из шоу "Дом-2" сделал предложение
Нежная Лорак восхитила народ своим видом
"Она сама от себя такого не ожидала": подруга о дерзкой выходке Пугачевой
Раскрасневшаяся Навка отдохнула на завалинке

Проишествия

Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
Актер из "Интернов" получил страшное ранение
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент

Lifestyle

Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Умер заслуженный артист России
Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
Шоу-бизнес

"Я психую!": Цекало оказался старше отца своей молодой невесты

Говорят, девушка ни копейки на заработала, а родных использовала как кошелек
Шоу-бизнес

"Белый осадок": результат экспертизы крови Децла поверг в шок

Данные появились несколько часов назад
Шоу-бизнес

Раскрыты грязные подробности развода Аршавина

Футболист заблокировал телефоны детей
Шоу-бизнес

"Сердце разрывается": жуткая трагедия загнала в угол красавицу Водянову

Известная модель не может придти в себя

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Родовое проклятье Алены Кравец
Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь

Фоторепортажи

Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы
Известная модель шокировала необъятным бюстом
Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру
Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

Спорт

Зарвавшийся Аршавин нажил серьезные проблемы с ФСБ
Медведеву попросили оставить в покое
Российского чемпиона-биатлониста с позором выгнали с турнира
Сотникова вышла на лед Байкала (видео)

Регионы

Названа ужасающая причина обрушения Крымского моста
"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru