Лазареву обеспечили первое место на Евровидении

Сергея Лазарева надо оставить в покое и дать артисту спокойно подготовиться к конкурсу. Уровень российского певца признан специалистами, которые прочат ему 1 место на Евровидении. Эксперты ответили критикам артиста, которые выступили против его поездки в Тель-Авив.

Победа России на песенном конкурсе в Тель-Авиве не вызывает ни малейшего сомнения у букмекеров. Шансы на первое место российского певца Сергея Лазарева они оценивают в 14%. У следующего за ним представителя Швеции - только 9%.

Тем временем в СМИ и соцсетях появились критические высказывания в адрес Лазарева. Артисту припомнили слова 5-летней давности – якобы, певец тогда был против возвращения Крыма в состав России.

Однако Сергей Лазарев тогда же заявлял, что журналисты исказили его слова. В действительности он говорил лишь о том, что ему непривычно осознавать, что полуостров стал российской территорией. Так или иначе, Евровидение и без того достаточно политизированный конкурс – и подливать масла в огонь еще и с российской стороны однозначно не стоит, уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Я против того, чтобы сейчас началась определенная политизация темы Евровидения. Давайте взглянем фактам в лицо. Да, Сергей Лазарев действительно сразу после референдума в Крыму делал заявления по поводу его принадлежности. Но это было 5 лет назад. И даже тогда он высказался о том, что его слова перекрутили и речь шла лишь о том, что ему непривычно от того, что Крым стал частью России. Его просто застали врасплох", – сказал эксперт в интервью Дням.Ру.

С тех пор певец посещал Крым – въезжая туда, естественно, с территории России. Лазарев этого никак не скрывал и публиковал в соцсетях фотографии. А поступки всегда говорят о человеке больше, чем его слова.

"Сергей Лазарев достоин поездки на Евровидение в Израиль. Просто надо всем его сейчас оставить в покое и дать спокойно подготовиться к конкурсу, чтобы там он смог достойно выступить и принести России победу", – отметил Манукян. Эксперт напомнил, что букмекеры уже сейчас отдают Лазареву 1 место на Евровидении – при том, что артист еще даже не представил свой номер. А это очень высокий уровень доверия.