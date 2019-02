Украина готовится отправить на "Евровидение" россиянку

Солистка группы YUKO Юлия Юрина может стать участницей от Украины на международном песенном конкурсе. После выступления в полуфинале национального отбора на " Евровидение " певица призналась, что на самом деле является гражданкой России.



В первом отборочном полуфинале коллектив исполнил композицию GALYNA GULIALA. Как утверждает вокалистка, участники группы специально написали песню на украинском языке, чтобы подчеркнуть его значимость и красоту. После номера певица заявила, что является гражданкой России, но живет на Украине уже семь лет.

Юлия добавила, что недавно получила вид на жительство в стране. Члены жюри поинтересовались, выступал ли проект YUKO в России, и Юрина ответила утвердительно. "Мы выступали у меня дома, я гражданка Российской Федерации", – цитирует солистку "Российский диалог". Эксперты разрешили группе пройти в финал национального отбора.

Еще одним претендентом на участие в "Евровидении" стал украинский музыкальный проект Mavur. Примечательно, что группа даст два концерта в России в апреле 2019 года. Многие украинские пользователи обвинили Анну Корсун в том, что она предала страну, и посоветовали ей не возвращаться на родину.

Большую надежду эксперты возлагают на коллектив KAZKA. На отборе группа представила песню под названием Apart. По словам исполнителей, трек посвящен всеобъемлющему чувству – любви, "которая не боится ни расстояний, ни стереотипов, ни предрассудков", передает ТСН.

Международный конкурс песни пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Нашу страну представит Сергей Лазарев. В 2016 году он уже выступал на "Евровидении" с композицией You Are The Only One. Тогда музыкант завоевал третье место.