Назван самый ожидаемый подарок на 23 февраля

Популярный интернет-сервис Аvito провел опрос в преддверии Дня защитника Отечества. Специалисты представили рейтинг самых ожидаемых мужчинами подарков на 23 февраля.

Эксперты отмечают, что большинство мужчин хотят получить от женщин смартфон. За мобильное устройство проголосовали около 26 % респондентов. На втором месте оказались часы, набравшие 25% голосов. В списке самых ожидаемых подарков на 23 февраля также оказались автомобиль и спортивные товары, набравшие 22 % и 20 % соответственно.

Выяснилось, что ожидания некоторых мужчин вряд ли будут оправданы в этом году. Как показал опрос, 25% женщин хотят подарить средства для ухода за телом, а 23% – одежду и обувь. "Следом идут подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%), а также носки (14%). А вот одному проценту мужчин достанется автомобиль. Столько же счастливчиков обзаведутся домашними животными", – передает слова представителей сайта РИА Новости.

Любопытно, что число женщин, планирующих приобрести для мужчины подарок на 23 февраля, выросло по сравнению с предыдущим годом с 80% до 93%. Причем активнее всего выбирать презент будут девушки в возрасте от 25 до 35 лет. Большинство респонденток признались, что готовы потратить на сюрприз не более тысячи рублей.