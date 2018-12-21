Как выбрать парфюм в подарок к Новому году

Парфюм – идеальный подарок на Новый год. Духи могут выразить любые чувства – от уважения до привязанности, от благодарности до горячей любви. Но при выборе такого презента есть одна тонкость – ароматы воспринимаются нами настолько индивидуально, что зачастую просто невозможно предугадать, какой из них понравится тому или иному человеку.

Если есть возможность, следует заранее выяснить, что предпочитает ваш объект внимания. И даже если вы не узнаете точное название его любимых духов, то сможете сделать вывод, на какие группы ароматов обращать внимание – сладкие, пряные, пудровые, шипровые и так далее. Несколько советов, которые помогут не ошибиться с выбором этого ответственного подарка, дал актер и основатель парфюмерного бренда EAU4U Сергей Губанов.

Подарок для мужчины

Ориентируйтесь на возраст. Чем младше мужчина, тем легче должна быть композиция. У этого правила есть исключения, и обусловлены они теми самыми индивидуальными предпочтениями – юноше могут нравиться строгие солидные ароматы, а взрослые мужчины нередко любят сладковатые цветочные духи. Если не хотите рисковать, обратите внимание на унисекс-композиции – в них часто присутствует и яркая "мужественная" составляющая, и нежные сладковатые ноты.

Для взрослых мужчин выбирайте классические духи. Коллеге или родственнику за 50 вряд ли придутся по вкусу экстравагантные нишевые композиции, имитирующие аромат слесарной мастерской или готического собора. Но их можно подарить более юному другу, особенно если вы знаете, что он любит эксперименты и неординарные решения.

Помните о времени года. Летние ароматы должны быть свежими и легкими, а зимние наоборот – основательными и плотными. Элегантные, ненавязчивые и строгие композиции подойдут в качестве ежедневного парфюма, а торжественные праздничные варианты ароматов могут быть более экзотическими и изысканными.

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Духи для близкого человека могут носить интимный характер. Если партнеру нравится ваш парфюм, вы можете подарить его мужскую версию и создать парный аромат. В подарок близкому человеку подойдут провокационные духи с афродизиаками. А вот для коллег или руководства подобный подарок может иметь нежелательную двусмысленность.

Подарок для женщины

Ориентируйтесь на возраст. Зрелым женщинам подойдет нестареющая классика или ее современные ремейки. Юным девушкам будет приятно получить флакон новых оригинальных духов. Тут тоже возможны исключения, но, как правило, женщины обращают большое внимание на соответствие аромата их возрасту. Взрослая дама охотнее доверится парфюмам, проверенным годами, а молодая женщина не откажется поэкспериментировать с модными новинками.

Учитывайте характер дамы. Сдержанным натурам не подойдут пряные и томные восточные ароматы, а энергичные деловые женщины вряд ли будут в восторге от легкомысленных фруктовых композиций. Универсальным вариантом могут стать свежие озоновые, зеленые или древесные парфюмы.

Больше – не значит лучше. Мужчины склонны подходить к выбору духов практично и без сантиментов. Часто для них признаком хорошего парфюма являются красивый большой флакон, яркая упаковка и внушительная цена. На самом деле лучше дарить маленькие объемы (50-60 мл) и ориентироваться не на цену, а на вкусы и особенности женщины, которая будет ими пользоваться. Если вы чувствуете, что не можете сделать выбор самостоятельно, попросите помощи у консультанта в парфюмерном магазине.

Как нельзя выбирать парфюм: