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Гороскоп

Как выбрать подарок на 23 февраля по знаку зодиака

Фото: Дни.ру
Осталась всего пара дней до праздника, который лучше всего отражает брутальность и силу мужской половины человечества – Дня защитника отечества. Если вы не сторонница носков в банке, тортиков в виде танков и прочей милой непонятной ерунды, самое время подобрать подарок на 23 февраля, который не только порадует вашего избранника, но и найдет свое место в его доме и жизни. 
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Как сделать правильный выбор и при этом угодить Вселенной, подскажет астролог Юлия Урусэль. 

Для Овнов не обязательно подбирать что-то функциональное – важно, чтобы подарок на 23 февраля вызывал эмоции. Ориентируйтесь на бюджет и глубину отношений: Овнам можно купить как приятную безделушку, так и что-то роскошное. Выберите оригинальный предмет, привлекающий внимание. Искусно выполненный и сочетающий в себе простые формы. Цвет может быть любым, но для Овнов лучше всего подойдет что-то красное. Представители этого знака сочтут забавным галстук с оригинальным принтом, безумной расцветки носки и подтяжки.

Тельцы более практичны и будут ждать от вас серьезного подарка. Дарите им броские, но при этом полезные вещи – они не станут копаться в половине функций, но врожденное чувство стиля не позволит им вписать в гардероб или интерьер неподходящую вещь. Диско-шар для дома или офиса, вазон или чаша для фруктов действительно порадуют их. Если ваш Телец увлекается спортом, подарите ему тематический инвентарь или абонемент в зал – представителям данного знака приятно, когда близкие люди снимают с них часть рутинных забот.

Близнецы с большой радостью примут в подарок на 23 февраля то, что поддержит их мобильность – пауэрбанк для смартфона, запасные аккумуляторы для фотоаппарата, наушники с гарнитурой или аксессуары для машины. Также представители данного знака будут в восторге от сертификатов на мастер-классы или курсы иностранного языка. Больше всего Близнецы "болеют" путешествиями и все, что связано с туризмом имеет для них огромное значение. Рюкзаки, новая обувь, легкие шарфы и перчатки они считают просто незаменимыми.

Для Раков подобрать подарок непросто – представители данного знака очень домовиты и, чаще всего, к осознанному возрасту "запасаются" любыми вещами на все случаи жизни. Но именно на этом и можно сыграть – безделушки для дома и все, что создает уют, придумали специально для представителей данного знака. Кухонная утварь, пледы, подушки, коврики для ванной, всевозможные баночки и системы хранения: вот он рай для Рака. Также им можно смело дарить парфюм – Раки хранят верность одному аромату, так что не ошибетесь.

Львы на любой праздник заказывают украшения – по логике представителей данного знака ювелики много не бывает. Особенно, если речь идет о золоте. И это касается не только дам – мужчины-Львы охотно и с большой любовью носят подаренные украшения и бережно хранят свою "коллекцию". Также Львы придут в восторг от всего, что будет сделано на заказ: представители данного знака придают большое значение всему, что делается персонально для них. Начиная с торта, заканчивая картинами – лишь бы уникальное.

Девы могут вас удивить – никто так не разбирается в канцелярских принадлежностях, как они. Если вы одолжите ручку у Девы и не вернете, вас не только запомнят, но и найдут. А если говорить серьезно, то представители данного знака – как раз те люди, которые обожают всевозможные планеры, стикеры, напоминалки, цветные пишущие принадлежности и хорошую бумагу. Но подарок на 23 февраля стоит выбирать осторожно – тратьте умеренную сумму и не проявляйте расточительность. Дев это настораживает.

Весам стоит дарить изящные вещи, подобранные со вкусом. От идеи покупать в подарок одежду откажитесь сразу – представители данного знака детально продумывают гардероб и не терпят вмешательств в этой области. А вот сумки и аксессуары придутся ко двору. Также Весы любят элементы декора: вазы, статуэтки, картины и прочие мелочи жизни приводят их в восторг. Кстати, представители данного знака – единственные, кто и правда не подумает о цене подарка, если он хорошо упакован. Оформление им внимание важнее самого дара.

Скорпионы – страстные коллекционеры и преданные фанаты. Они обожают антиквариат и все, что связано с интересной им тематикой. Если хотите угодить Скорпиону, узнайте, чем он интересуется – тем будет масса. Также у представителей данного знака отменное чувство юмора и совершенно нет заморочек на тему секса. Если вы подарите мужчине-Скорпиону прикольную футболку с шуткой чернее некуда или игрушку из магазина для взрослых, он с радостью примет подарок и даже ответит на него.

Стрельцам тоже довольно просто подобрать подарок на 23 февраля – представители данного знака оценят все, что подчеркнет их индивидуальность. Безумного цвета чемодан, кофр для одежды или перчатки, например. Но подарок обязательно должен быть дорогим и статусным. Также Стрельцы, в отличие от прочих мужчин, оценят уходовую косметику – они немного нарциссы и очень тщательно следят за собой. Зато им можно дарить одеколоны, лосьоны, кремы, шампуни и даже маски.

Козероги по достоинству оценят подарок, связанный с работой и бизнесом – они так увлечены своим занятием, что вряд ли обратят внимание на что-то еще. Кстати с представителями данного знака работает очень простое правило: чем моложе Козерог, тем более статусные вещи его интересуют и наоборот. С возрастом Козерогам нравятся все более смешные и дурашливые вещи. Так что посмотрите на возраст своего избранника и решайте, что дарить.

Водолеи бывают двух типов – волшебные и очень серьезные. Те, кто слегка не от мира сего, приходят в восторг от совершенно непрактичных вещей безумных расцветок. Таким подарок выбирают от противного: берут то, что сам себе никогда не купил бы. Серьезные и вдумчивые Водолеи, наоборот, могут месяцами выбирать вещи, а потом пишут виш-листы и согласовывают подарки заранее. Но все равно радуются сюрпризам как дети. Поэтому вместо подарка лучше устройте вечеринку или импровизированную поездку.

Рыб оптимальным вариантом станет подарок на 23 февраля, связанный с водной стихией – диск с медитативной музыкой и шумом волн, рубашка с этническим принтом, удочка, прогулка по побережью или целый круиз. Все зависит только от запросов и размера кошелька. Рыбам категорически нельзя дарить спиртное – у них быстро возникает зависимость. Зато массаж, абонемент в парную или бассейн станут отличным вариантом. 

Автор: Валерия Нарская21 февраля 2019, 10:49

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