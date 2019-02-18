Москвичам пообещали суперлуние года

Специалисты из Московского планетария рассказали, что у жителей столицы вскоре будет возможность увидеть суперлуние года. Об этом сообщает m24.ru.
Астрономы пояснили, что в ночь на 19 февраля Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. К полуночи она достигнет максимальной высоты над южным горизонтом, отмечает телеканал "360".
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