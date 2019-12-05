Опубликовано уникальное видео с ядерным чемоданчиком Путина

Об устройстве агрегата, который успел стать самостоятельным героем современного фольклора и городских легенд, рассказал ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров. Несмотря на то, что народная молва плотно связывает ядерный чемоданчик с фигурой главы государства, хранит его военный офицер, обратил внимание журналист. Впрочем, в его обязанности входит круглосуточно быть поблизости от Верховного главнокомандующего.
Важной составляющей устройства является уникальная флеш-карта. Она выступает в роли одного из ключей, необходимых для разблокировки полного функционала ядерного чемоданчика. Обращает на себя внимание и сама кнопка пуск. Вопреки сложившимся у людей представлениям, она белого, а не красного цвета.
Показанному в программе чемоданчику 50 лет. Однако, как отметили пользователи Сети, вряд ли тот аппарат, который находится во владении Владимира Путина, принципиально от него отличается, поскольку в таком деле надежность конструкции ставится куда выше нововведений.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Какой подарок хотите на новый год?