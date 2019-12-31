Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

"Мы с вами на пороге третьего десятилетия 20-го века. Мы живем в бурное, динамичное время, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему", – начал свое обращение президент.
Владимир Путин подчеркнул, что только всеобщее единство поможет россиянам достичь самых главных целей: "Только вместе мы решим задачи, которые стоят перед обществом и страной. Эти ценности передали нам предки – героическое, несгибаемое поколение победителей".
Российский лидер напомнил, что в 2020-м году страна будет отмечать 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В своей праздничной речи Владимир Путин поздравил фронтовиков и тружеников тыла – "всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради будущего нашей Родины".
По словам президента, волшебство новогоднего праздника заключается в искренних порывах, чистоте помыслов, бескорыстной щедрости людей. "Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполяя его радостью и улыбкой", – отметил Владимир Путин.
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