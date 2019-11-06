Неописуемые страдания: человечеству грозит ужасная опасность

За изменениями климата Земли тщательно следят специалисты. Ведь в случае значительных перемен люди окажутся на грани конца света.

Более 11 тысяч ученых из 153 стран, в том числе и из России, провели исследование. На протяжении 40 лет они собирали данные о температуре поверхности Земли, потреблении энергии, ВВП и выбросах углекислого газа. Также они проанализировали рост народонаселения, темпы уничтожения лесов и массу полярных льдов.

Оказалось, что климатические изменения происходят стремительнее, чем многие из них ожидали. По словам специалистов, если срочно не сократить выбросы углекислого газа, человечество ждут "неописуемые страдания".

Тем не менее, шанс улучшить ситуацию и спастись от глобального потепления есть. Для начала ученые предложили заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии. Также следует сократить выбросы нестойких загрязнителей и ввести высокие "углеродные налоги". Важно остановить массовую вырубку леса и прекратить стремиться к росту ВВП. Не стоит забывать и о рациональном потреблении продуктов.