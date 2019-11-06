Потоп на круизном лайнере не помешал людям веселиться

Инцидент произошел на борту лодки P&O Ventura, проходившей между Шербур-Октевилем во Франции и Саутгемптоном в Англии. Из-за сильной качки вида из бассейна, расположенного возле ресторана, хлынула на палубу.



Морской инженер Калум Лоусон (Calum Lawson) выложил видео и показал, что ничто не помешает пассажирам лайнера отдыхать. На кадрах видно, что заливающая палубу вода из бассейна вызывает только смех и шутки со стороны наблюдающих людей.

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Посетители ресторана даже не стали вставать со своих мест, когда вода начала сносить свободные стулья, и просто продолжили отдыхать и пить. Лоусон назвал таких пассажиров "типичными британцами, которым все ни по чем".

"Лучшая часть этого ролика – это количество типичных британцев, которые обращают внимание на опасность. Они веселятся и ничто не может испортить это", – написал он под одним из выложенных в сеть видео.

Кроме того, морской инженер показал погоду за окном – пасмурное небо и большие волны. Из-за сильной качки во внутреннем бассейне на палубе также появились волны.

"Предлагаю работу на круизном лайнере, они обещали, что будет здорово. "Это весело"" – говорили мне они. (Один шторм спустя) Там бассейн исчез", – подписал Лоусон под вторым видео.

Под выложенными видео появилось множество комментариев. Среди которых было очень много на тему повторных напитков из-за такого количества воды в баре.

"Если они были в баре на высоком стуле, то это точно (потом – Прим. ред.) не было проблемой. Джин с тоником, пожалуйста, продолжаем!" – написала подписчица на вопрос о том, почему никто не сходит с ума.

Представитель P & O дал комментарий изданиюDaily Mail, в котором пояснил, что во время плавания из-за лайнер должен был совершить маневр, который вызвал пролив воды из бассейна на палубу.

"Капитан предвидел, что это может произойти, и заранее сообщил об этом гостям. А затем бассейны были осушены", – сказал представитель компании.