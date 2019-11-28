Москвичей предупредили о резком похолодании

Специалист Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды ожидать москвичам в начале зимы. По словам синоптика, в первые дни следующего месяца в столицу придет резкое похолодание, передает ТАСС.
Днем в воскресенье, 1 декабря, столбики термометров опустятся до -5. В ночь на понедельник температура составит -4...-9, сообщает "Вечерняя Москва". Днем 2 декабря ожидается до -6.
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