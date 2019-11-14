Соловьев смачно врезал Киеву за презрение к Донбассу

Ведущий Владимир Соловьев в "Телеграме" опубликовал отрывок из своей программы на телеканале "Россия 1". Журналист отметил, что украинская власть в очередной раз показала, как на самом деле относится к жителям Донбасса. прочитано 425 раз Во время записи эфира программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий решил поделиться с гостями студии и зрителями впечатлениями от недавно услышанной новости. Журналист узнал, что еще в 2014 году украинские власти всерьез рассматривали идею введения в Донбасс немецких войск. ПО ТЕМЕ Украинцам объявили о признании Киевом независимости Донбасса "Зачистить и вернуть без людей": раскрыт страшный план украинцев на Донбасс Сюжеты Новости Донбасса Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ Избежать этого помогла жесткая реакция на это предложение Франка-Вальтера Штайнмайера, который в тот момент возглавлял Министерство иностранных дел Германии. "Я двумя руками челюсть держал", – оценил степень своего удивления Соловьев. "Вы можете себе представить, что бы началось, если бы сапог немецкого солдата оказался на земле Донбасса? Это было бы такое... Представить себе страшно. Это было бы начало мировой войны", – уверен ведущий. Об идее пятилетней давности заговорили, поскольку украинские власти вновь задумались о подобной мере. Однако теперь Киев намерен пригласить в Донбасс французов. "Ребята, вы вообще не понимаете. Идея ввести каких-то там полицейских украинских, миротворцев французских полностью уничтожает сразу любую возможность договоренности", – привел Соловьев российский ответ на эту инициативу. "И, кстати, говоря серьезно, вашим сегодняшним голосованием вы в 156-й раз показали жителям Донбасса, что вы их презираете..." – заключил журналист. Ранее Соловьев отметил, что сам факт введения украинских войск в Донбасс говорит о том, что де-факто Киев признает независимость региона.

Геннадий Куприянов 14 ноября 2019, 11:16 Автор: