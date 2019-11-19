В Уфе девушка станцевала на крыше ехавшей машины

Башкирский танец исполнила жительница Уфы Альзира Загидулина. Видеоролик создали и опубликовали в рамках флешмоба.
Как передает ToDay News Ufa, флешмоб проходит под тегом #башкортбейеу. Танцовщица написала в своем микроблоге, что во время съемок минимум три раза рисковала жизнью.
На кадрах видно, что девушка побывала на крыше торгового центра, эскалаторе, в салоне автобуса, в кабине колеса обозрения и на проезжей части.
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