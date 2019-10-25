Богатейший человек мира потерял баснословную сумму

Генеральный директор Amazon Джефф Безос лишился семи миллиардов долларов за прошедшие сутки. Причиной стало недовольство инвесторов отчетом компании за третий квартал, передает НСН со ссылкой на американский телеканал CNBC.
Если котировки Amazon будут и дальше падать, то Безос может потерять статус самого богатого человека на планете. Его место займет основатель Microsoft Билл Гейтс. Как уточняет РИА ФАН, состояние Безоса оценивается в 111 миллиардов долларов, Гейтса – в 107 миллиардов долларов.
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