"Растерзанный проститутками" Абдулов оказался виновником жуткого дебоша
Подробности инцидента, который произошел 20 февраля в подъезде одного из жилых домов на севере Москвы, рассказала соседка избитого актера Виталия Абдулова. По версии девушки, виновником был сам артист.
"Его никто не избивал, просто пьяный был, белка. Очень редко с ним контактирую, у меня вчера был День рождения, он мне его испортил", – рассказала соседка корреспонденту РЕН ТВ.
По словам девушки, она недавно поселилась в доме. А Виталий Абдулов начал проявлять к ней интерес. 20 февраля около полуночи выпивший артист позвонил в дверь соседки. Однако в это время в квартире находился молодой человек девушки, который и дал отпор актеру.
Прибывший по вызову хозяйки квартиры наряд полиции пытался успокоить звезду сериалов "Солдаты" и "Ранетки", но безуспешно. Он утверждал, что соседка устроила притон с проститутками. Пришлось доставить Абдулова в участок, а оттуда – в больницу, где врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы.
Контактировать с журналистами Абдулов не желает. По словам пиар-менеджера артиста Милы Соловьевой, инцидент действительно был. Однако все уже позади, и утомленный Абдулов отдыхает после бурной ночи.
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