"Растерзанный проститутками" Абдулов оказался виновником жуткого дебоша

Актер Виталий Абдулов сам спровоцировал инцидент, в результате которого получил ушибы. По версии соседки, известный по сериалу "Солдаты" артист был пьян и повздорил с ее молодым человеком.

Подробности инцидента, который произошел 20 февраля в подъезде одного из жилых домов на севере Москвы, рассказала соседка избитого актера Виталия Абдулова. По версии девушки, виновником был сам артист.

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"Его никто не избивал, просто пьяный был, белка. Очень редко с ним контактирую, у меня вчера был День рождения, он мне его испортил", – рассказала соседка корреспонденту РЕН ТВ.

По словам девушки, она недавно поселилась в доме. А Виталий Абдулов начал проявлять к ней интерес. 20 февраля около полуночи выпивший артист позвонил в дверь соседки. Однако в это время в квартире находился молодой человек девушки, который и дал отпор актеру.

Прибывший по вызову хозяйки квартиры наряд полиции пытался успокоить звезду сериалов "Солдаты" и "Ранетки", но безуспешно. Он утверждал, что соседка устроила притон с проститутками. Пришлось доставить Абдулова в участок, а оттуда – в больницу, где врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы.

Контактировать с журналистами Абдулов не желает. По словам пиар-менеджера артиста Милы Соловьевой, инцидент действительно был. Однако все уже позади, и утомленный Абдулов отдыхает после бурной ночи.