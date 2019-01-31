Для борьбы с гололедом Финляндия увеличивает объемы применения реагентов

В Финляндии, как и в других скандинавских странах, практикуется применение антигололедных реагентов на автотрассах с пропускными показателями свыше 5000 авто в сутки, так как содержать такие трассы в состоянии черного асфальта без реагентов невозможно.

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