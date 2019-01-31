Для борьбы с гололедом Финляндия увеличивает объемы применения реагентов
Как и в России, местное законодательство предписывает содержать автотрассы с такой интенсивностью и выше полностью очищенными от снега, грязи и льда, чтобы была ясно видна вся разметка и само полотно дороги.
Так как интенсивность трафика и количество автомобилей в Финляндии постоянно растет, департамент транспорта вынужден предъявлять повышенные требования к большему количеству дорог. Соответственно, коммунальщики увеличивают объемы применения реагентов.
В Финляндии применяется несколько видов реагентов. Хлориды натрия, хлориды кальция и формиаты. Из них формиаты являются самыми экологичными, ибо только они разлагаются на углекислый газ и воду при попадании на поверхность почвы.
Известно, что хлорид натрия, или просто соль, засаливает почву в результате регулярного применения. Поэтому финские экологи призывают увеличивать применение формиатов, которые существенно дороже.
Интересно, что в Москве положительные свойства формиатов как реагентов для плавки снега и льда известны уже как 10 лет. Поэтому в Московском составе противогололедных регентов используют смесь небольшого количества хлорида кальция, хлорида натрия и формиатов.
Таким образом, данный реагент имеет коррозионную активность в два раза ниже чем соль, и в при попадании в почву не приводит к ее засолению.
За 7 лет применения таких многокомпонентных противогололедных реагентов Москве удалось снизить засоление почв в 2,5 раза и в разы сократить уровень аварийности по причине зимней скользкости.
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