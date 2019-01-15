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Общество

Путин собирает срочное совещание после смертельных взрывов в Шахтах и Магнитогорске

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Причины, которые привели к взрывам бытового газа в Шахтах и Магнитогорске, Владимир Путин обсудит с членами правительства. На срочном совещании они выяснят, какие меры необходимы для предотвращения подобных трагедий.
прочитано 581 раз

Президент России Владимир Путин после сообщений о чрезвычайных происшествиях в Магнитогорске и Шахтах потребовал детально разобраться в причинах, которые привели к трагедии. Эксперты считают, что в обоих случаях взрывы прогремели из-за износа оборудования и халатности со стороны жильцов и управляющих компаний.

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Совещание с Путиным пройдет 16 января. Информацию о готовящейся встрече подтвердили источники в аппарате губернатора Ростовской области и региональном МЧС.

Утром 31 декабря прогремел взрыв в Магнитогорске – в результате обрушился подъезд здания. По данным Следственного комитета, газовое оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. Завалы разбирали несколько дней. Были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе 11-месячного ребенка, удалось спасти.

Утром 14 января газ взорвался в городе Шахты Ростовской области. Из дома были эвакуированы 140 человек, из-под завалов извлекли семерых. Погибла жительница одной из квартир 1987 года рождения, двое пострадали, судьба четверых остается неизвестной.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте взрыва работают два крана и альпинисты МЧС. К ликвидации последствий привлечены 366 сотрудников МЧС, напоминает Ura.ru.

Автор: Андрей Евлампиев15 января 2019, 10:32
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