Путин сделал серьезное заявление после взрыва в Шахтах
Глава
государства обратился к губернатору региона Василию Голубеву. Он поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва в Шахтах. Руководитель Ростовской области рассказал президенту о подробностях
происшествия, сообщает RT.
Утром в понедельник в девятиэтажном жилом доме в Шахтах произошел взрыв бытового газа. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи. По последним данным, из-под завалов спасены семь человек, найдены тела двух погибших – женщины и ребенка.
В спасательной операции после взрыва в Шахтах задействованы 120 человек и 35 единиц техники. Глава Ростовской области сообщил, что для жильцов пострадавшего дома развернут пункт временного размещения – в одном из близлежащих учебных заведений.
"Люди эвакуированы в школу. Там полностью будут обеспечены питанием, медицинской помощью, психологической", – сказал Голубев.
Взрыв в Шахтах – это не первый подобный случай за последнее время. Ранним утром 31 декабря произошел взрыв в панельной многоэтажке в Магнитогорске. В результате обрушились перекрытия одного из подъездов, полностью были разрушены 35 квартир, десять – частично. Под завалами оказались десятки человек.
Спасатели эвакуировали жильцов дома. Некоторых пострадавших, в том числе десятилетнего Ваню Фокина, смогли спасти из-под завалов. Жертвами трагедии стали 39 человек.
Путин встречал Новый год вместе с магнитогорцами. Президент экстренно вылетел в город, где первым делом осмотрел место происшествия, провел совещание в оперативном штабе с руководством Челябинской области и посетил пострадавших в больнице.
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