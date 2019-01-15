У "самоделкиных" из газовых фирм большие проблемы после взрыва в Шахтах

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поддержал дискурс о том, что нужно отслеживать, как эксплуатируется газовое оборудование у жильцов в многоквартирных домах. Он призвал обратить пристальное внимание на так называемые "левые" фирмы с сомнительной репутацией.

Взрыв в Шахтах Ростовской области бытового газа, случившийся утром 14 января в девятиэтажном жилом доме, вызвал общественный резонанс. Обрушились восьмой и девятый этажи. Из-под завалов спасены семь человек, найдены тела двух погибших – женщины и ребенка.

"Насколько я вижу, проверка эксплуатации газового оборудования региональными газовыми конторами производится на регулярной основе. Но вот к кому действительно должны возникнуть вопросы, так это к "самоделкиным" из газовых фирм, которых можно смело назвать современными "Рогами и копытами", – заявил "Дни.ру" Вадим Манукян. По его словам, перед Новым годом они активизировались на заработки и ходили по подъездам, угрожая "увеличением тарифа в десять раз в ближайшее время, если жильцы не поставят газовый счетчик".

Манукян задался вопросом: "А что мы знаем об этих "самоделкиных"?" Он добавил, что в Сети названия этих контор пестрят словами "мошенничество и развод". "А настолько ли качественно они проводят работы по врезке этих счетчиков? А достаточен ли контроль за их деятельностью и тем, как они производят свои работы? А все ли из них сертифицированы? Быть может, именно их неквалифицированные действия и становятся причиной участившихся взрывов газа по стране?" – предложил задуматься эксперт.

Он уверен, что только региональные газовщики должны иметь право заниматься этой деятельностью. "Все конторы "самоделкиных" нужно тщательно проверить на предмет квалификации их кадров, которые ходят по подъездам и обманным путем вынуждают людей ставить газовые счетчики", – резюмировал Манукян. Теперь, судя по всему, подобные фирмы ждут большие проблемы, ведь после взрывов в Шахтах и Магнитогорске в покое их не оставят. Было бы замечательно, если бы в законодательство внесли соответствующие поправки.