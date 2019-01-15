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Общество

Cкрипаль не смог приехать на могилу жены в Солсбери

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Друг экс-сотрудника спецслужб рассказал, что Сергей регулярно навещал могилы жены и сына в Солсбери. Теперь он крайне подавлен из-за отсутствия такой возможности.


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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший от отравления в британском Солсбери, не смог посетить могилу жены Людмилы, расположенную в этом же городе. Об этом сообщает издание The Mirror.

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По информации газеты, местонахождение Сергея и его дочери Юлии до сих пор остается засекреченным. Предположительно, по этой причине Скрипаль и не смог появиться на кладбище, из-за чего очень подавлен.

По словам неназванного собеседника издания, спецагент всегда приходил к супруге в день ее рождения – 11 января в этом году ей бы исполнилось 66 лет. "Он будет убит горем, если не сможет вернуться", – передает таблоид комментарий друга Скрипаля.

Daily Telegraph со ссылкой на источники писала, что Сергея и Юлию Скрипаль вывезли на юг Англии, где они теперь и проживают. Родственница Скрипалей в России, племянница экс-сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль заявляла, что близкие пропали – с сестрой она не разговаривала с середины июля. В том, что дядя жив, Виктория вообще усомнилась. 

Напомним, в марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества "Новичок". Лондон возложил ответственность на Москву.

15 января 2019, 09:07

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