Пока британские СМИ распространяют удивительные новости о Сергее Скрипале и его дочери Юлии – дескать, они спокойно живут на острове и общаются с близкими как ни в чем не бывало – их родственники по-прежнему не могут выйти с ними на связь. О том, что фигуранты дела об "отравлении в Солсбери" окончательно пропали в Великобритании, рассказала племянница бывшего сотрудника ГРУ Виктория Скрипаль .

Бывший сотрудник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, а затем отпущенный на остров ради обмена на российских разведчиков, Сергей Скрипаль стал известен на весь мир после того, как ему внезапно стало плохо на лавочке в парке города Солсбери, где он проживал в последние годы. Впрочем, ощутить на себе лучи славы ему, кажется, так и не дадут – до сих пор британские власти не позволили перебежчику не то что выступить с заявлением, но и просто появиться на публике.

И если раньше новости о Сергее Скрипале и его дочери Юлии появлялись в британской прессе с завидной регулярностью, то вскоре этот поток превратился в тонкий ручеек, а затем и вовсе иссяк. При этом информация, которая все же появляется в СМИ, весьма сомнительна. Так, издание The Telegraph сообщило, что и Сергей, и Юлия просто переехали на новое место жительства и ни в чем не ограничены. Они якобы поддерживают связь с друзьями и родственниками в России.

Однако близкие рассказывают, что Скрипали окончательно пропали в Британии. "С Сергеем в последний раз общались в конце февраля 2018 года, еще до отравления. А Юля звонила в последний раз 24 июля... Это давно. Больше мы звонков от нее не получали", – цитирует Тelegram-канал RT племянницу экс-разведчика Викторию Скрипаль.

Она подчеркнула, что такое поведение для Сергея Скрипаля нетипично. "Сергей – человек очень семейный, очень привязанный к своей семье и очень ответственный за свою семью. Сейчас есть один человек, который ждет его звонка. Это мать, которой 91 год, и которой он звонил каждую неделю. И когда в марте все случилось, звонки прекратились. Он перестал звонить матери", – подчеркнула Виктория.

"Единственное, чего она хочет, – чтобы он позвонил, услышать его голос. Для нее больше ничего нет... Она ждет, что он позвонит", – заключила она.

Напомним, 4 марта в небольшом английском городе Солсбери на лавочке в бессознательном состоянии были обнаружены два человека – Сергей и Юлия Скрипаль . Как будет объявлено позже – они отравлены. При этом британская сторона настаивает, что на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь воздействовали боевым отравляющим веществом "Новичок", которое не оставляет никому из пострадавших ни единого шанса выжить.

Тем не менее и Сергей, и Юлия выздоровели. По счастливому стечению обстоятельств, в больнице, куда они попали, были и нужные специалисты по нервно-паралитическим веществам, и соответствующий антидот. После выздоровления Юлия Скрипаль выступила с обращением к СМИ, а затем окончательно пропала. Ее отец и вовсе не выходил на связь.

Официальные представители Великобритании обвиняют в применении химического оружия на своей территории Россию. Это дало толчок новому витку международных санкций и дипломатическому обострению. Отметим, что ни единого доказательства причастности к произошедшему Москвы и использования "Новичка" представлено не было.