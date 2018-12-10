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Общество

Шокирующий поворот в деле отравленных Скрипалей

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Пострадавшие от отравления неизвестным веществом в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему недоступны. По словам племянницы экс-разведчика Виктории Скрипаль, она не может связаться с родственниками с 24 июля.  
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Женщина полагает, что британские спецслужбы удерживают Юлию на военной базе. Виктория Скрипаль не исключает, что ее сестру могли использовать для обострения отношений с Россией и раскручивания санкционной политики против Москвы.  

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Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

По словам племянницы бывшего сотрудника ГРУ, Юлия ни в чем не виновата и никогда не участвовала в авантюрах. В интервью газете "Известия" она заявила, что в последнем разговоре сестра выразила желание вернуться в Россию.  

Ранее Виктория Скрипаль опасалась, что дяди нет в живых. "В те разы, когда Юлия мне звонила, была возможность передать ему трубку, чтобы он сказал хотя бы пару слов. Но ни одного слова мы от него так и не услышали. Боюсь, что уже никогда не услышим", – сказала она.

Виктория Скрипаль. Кадр youtube.com

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в начале марта в британском городке Солсбери. Власти Соединенного Королевства полагают, что это было нервно-паралитическое вещество "Новичок". В Лондоне считают, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери причастна Москва.  

Новой информации о Скрипалях нет с мая, когда Юлия выступила с видеообращением. После этого она ни разу не появлялась на публике. О судьбе ее отца известно еще меньше.  

Отсутствие достоверной информации об отце и дочери порождает самые разные слухи. Кто-то утверждает, что с ними жестоко расправились как с ненужными свидетелями. Другие заявляют, что видели Скрипалей на Крымском мосту.

Автор: Иван Поляков10 декабря 2018, 10:20
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