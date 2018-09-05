Скрипаль сделала громкое заявление об отравителях
По версии Королевской прокурорской службы Британии, покушение на бывшего двойного агента совершили некие Александр Петров и Руслан Боширов. Однако представленные ведомством снимки ни о чем не говорят Виктории Скрипаль.
"Я пока вижу фотографии незнакомых мне людей, один почему-то с бородой, а другой славянской внешности", – заявила Виктория. По словам племянницы бывшего полковника, почти половина россиян носит фамилию Петров. Бошировых среди ее знакомых нет, хотя Виктория и знает нескольких Русланов. "Что же, всех их подозревать?" – возмутилась Скрипаль в эфире телеканала "360".
Удивляет Викторию и тот факт, что названные Лондоном люди сумели проникнуть на территорию Великобритании. Она напомнила, что при оформлении визы в посольстве требуют сдать отпечатки пальцев и сканируют сетчатку глаза - как же тогда сотрудники не заметили, что у мужчин фальшивые имена?
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании объявили о причастности к этому России, не предъявив при этом никаких доказательств. Москва, естественно, отрицает все обвинения.
Британские власти не предоставляют информацию о ходе расследования, а также не позволяют российским представителям встретиться с Сергеем и Юлией Скрипаль. А на арест Петрова и Боширова выпущен европейский ордер: их обвиняют по четырем статьям, в том числе о покушении на жизнь полицейского.
Российский МИД неоднократно призывал Лондон к взаимодействию по линии правоохранительных органов обеих стран, чтобы провести совместное расследование. Однако Великобритания эти призывы игнорирует.
Лере не удастся посидеть дома
Образ певицы вызвал вопросы
Знаток ищет новую игрушку
Телеведущая терзается чувством вины