Как быстро получить визу США
Быстро оформить визу США в Москве по-прежнему непросто. Но способ получить заветную американскую визу быстро все-таки есть.
Самый короткий срок ожидания визы США в Армении – чуть больше месяца. В Ереване уже есть даты для собеседования в октябре.
Можно оформить документ и в странах Прибалтики, и Финляндии. Там придется ждать от трех до четырех месяцев. В Казахстане получения визы в США придется ждать четыре-шесть месяцев, что тоже не быстро. Еще дольше, от полугода – на Украине, сообщает Atorus.ru.
По данным экспертов Ассоциации туроператоров, сейчас в московском консульстве появилось несколько дат для записи на получение визы в США в октябре, но придется постараться, чтобы приобрести документ побыстрее. "Пока открытие дат – чудо, а не закономерность... Что касается записи для тех, кому не нужно собеседование и речь идет о продлении того же типа визы, то здесь окна в Москве есть и на сентябрь, и на октябрь", – сообщила председатель Совета партнерства Visit USA Маргарита Бабаян. По неофициальной информации, сотрудников американского консульства, которые занимаются визовыми вопросами, стало больше.
Артист поделился своим счастьем
На певицу возвели напраслину
Актриса дала откровенное интервью
Артистка потрясла поклонников пикантным фото