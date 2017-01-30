США изменили порядок выдачи виз россиянам

Посольство США в России изменило порядок выдачи виз гражданам нашей страны. Дипломаты были вынуждены пойти на этот шаг после очередного указа Дональда Трампа.

Президент США постановил отменить программу повторной выдачи виз. Теперь россияне будут вынуждены проходить собеседование в посольстве даже в том случае, если предыдущее разрешение на въезд истекло менее 48 месяцев назад, передает телеканал "Дождь".