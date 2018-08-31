Россиянам закрывают въезд в США

Соединенные Штаты фактически перестали выдавать визы гражданам нашей страны. С таким неутешительным заявлением выступил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев, комментируя гибель в Штатах россиянина Александра Курганова.



Как отметил дипломат, выдача виз нашим гражданам фактически приостановлена, включая гуманитарные случаи. По его словам, сотрудники внешнеполитического ведомства находятся в контакте с родственниками погибшего, однако вопрос об их визите в Соединенные Штаты по-прежнему остается открытым.

"За ним (Кургановым. – Прим. ред.) вот так не прилетишь – американцы же не дают визы", – посетовал Писарев. Он также предположил, что тело погибшего будет отправлено в Россию без присутствия его родных.

СМИ сообщали о гибели Курганова несколько дней назад. По имеющимся данным, он утонул в водохранилище Пауэлл на реке Колорадо. Место смерти находится недалеко от границы американских штатов Юта и Аризона.

Напомним, 21 августа прошлого года посольство Соединенных Штатов приостановило выдачу россиянам неиммиграционных виз. Такой шаг сотрудники американского внешнеполитического ведомства объяснили сокращением числа персонала.

Урезание штатов последовало после заявления Москвы, которая выбрала такую меру в качестве ответа на новые американские санкции, а также конфискацию находящихся в собственности российского представительства дач в Нью-Йорке и Мэриленде.

На следующий день после объявления о прекращении выдачи виз у посольства Соединенных Штатов на Новинском бульваре появились толпы людей. Они хотели пройти собеседование или получить готовую визу до перерыва. В декабре выдача неиммиграционных виз была восстановлена в прежнем порядке.

