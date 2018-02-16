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Общество

Ловелас Трамп спутался с новой моделью Playboy

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Белый дом устал опровергать информацию о любовницах президента. А, между тем, в прессе всплыла очередная скандальная история – известная модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о своей связи с Дональдом Трампом.
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Это случилось в то время, когда будущий президент уже был женат на своей третьей жене Мелании. Друг модели Джон Кроуфорд передал журналистам  шестистраничный рукописный документ, в котором Макдугал описывает знакомство и отношения с Трампом. Модель подтвердила журналистам подлинность записки, сообщает РИА Новости.

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Знакомство произошло на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. Трамп и Макдугал обменялись телефонами и начали перезваниваться. Позже у них состоялось первое свидание в отдельном бунгало отеля в Беверли-Хиллз. Потом были встречи и в других местах.

Сторонник Трампа Дэвид Пекер якобы заплатил Макдугал 150 тысяч долларов за ее молчание об отношениях с президентом, передает "Утро.ru". Но представители Трампа отрицают этот инцидент, как впрочем, и все остальные.

Например, не так давно сообщалось, что адвокат президента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с Трампом.

А несколько лет назад тогда еще бизнесмен Дональд Трамп оказался в центре скандала, после того как журналисты раздобыли запись его разговора с телеведущим Билли Бушем. Они неприлично обсуждали женщин, а Трамп рассказывал о том, как он их добивается: "Я просто начинаю целовать их. И когда ты звезда, они позволяют тебе делать это".

О любвеобильности Трампа говорит и тот факт, что он трижды женат и уже давно дедушка – у 71-летнего президента пятеро детей и восемь внуков. В свое время он посвящал женскому полу книги, в которых подробно рассказывал о том, как складываются его отношения со слабой половиной человечества.

"Я видел, как женщина манипулирует мужчиной одним движением глаз или, возможно, немного другой частью тела", – писал Трамп и вспоминал 70-е годы, когда был очень беззаботным человеком. Тогда он четыре-пять раз в неделю проводил с женщинами, каждый раз разными, и неимоверно наслаждался этим.

Автор: Александр Комаров16 февраля 2018, 20:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Трампа

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