Ловелас Трамп спутался с новой моделью Playboy

Белый дом устал опровергать информацию о любовницах президента. А, между тем, в прессе всплыла очередная скандальная история – известная модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о своей связи с Дональдом Трампом.

Это случилось в то время, когда будущий президент уже был женат на своей третьей жене Мелании. Друг модели Джон Кроуфорд передал журналистам шестистраничный рукописный документ, в котором Макдугал описывает знакомство и отношения с Трампом. Модель подтвердила журналистам подлинность записки, сообщает РИА Новости.

Знакомство произошло на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. Трамп и Макдугал обменялись телефонами и начали перезваниваться. Позже у них состоялось первое свидание в отдельном бунгало отеля в Беверли-Хиллз. Потом были встречи и в других местах.

Сторонник Трампа Дэвид Пекер якобы заплатил Макдугал 150 тысяч долларов за ее молчание об отношениях с президентом, передает "Утро.ru". Но представители Трампа отрицают этот инцидент, как впрочем, и все остальные.

Например, не так давно сообщалось, что адвокат президента Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с Трампом.

А несколько лет назад тогда еще бизнесмен Дональд Трамп оказался в центре скандала, после того как журналисты раздобыли запись его разговора с телеведущим Билли Бушем. Они неприлично обсуждали женщин, а Трамп рассказывал о том, как он их добивается: "Я просто начинаю целовать их. И когда ты звезда, они позволяют тебе делать это".

Развода не будет: стало известно, почему Мелания Трамп простила измены мужу https://t.co/cIVUNQD1ge pic.twitter.com/TdFG9bpiZA — Марина Кириленко (@KirilenkMarina) 8 февраля 2018 г.

О любвеобильности Трампа говорит и тот факт, что он трижды женат и уже давно дедушка – у 71-летнего президента пятеро детей и восемь внуков. В свое время он посвящал женскому полу книги, в которых подробно рассказывал о том, как складываются его отношения со слабой половиной человечества.

"Я видел, как женщина манипулирует мужчиной одним движением глаз или, возможно, немного другой частью тела", – писал Трамп и вспоминал 70-е годы, когда был очень беззаботным человеком. Тогда он четыре-пять раз в неделю проводил с женщинами, каждый раз разными, и неимоверно наслаждался этим.