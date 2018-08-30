Москвичей предупредили о надвигающихся жаре и грозе

Синоптики предупредили жителей столицы об опасных погодных условиях. В четверг, 30 августа в столице ожидается дождь с грозой, а также порывистый ветер.

Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов, передает сетевое издание m24.ru. В Московской области ожидаются кратковременные осадки с грозами и порывистым ветром до 17 метров в секунду, сообщает телеканал "360". Стоит отметить, что минувшая среда стала самым жарким 29 августа в XXI веке.



