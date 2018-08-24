Жалкий клоун: Зеленский довел до тошноты зрителей

Украинский комик, актер и русофоб Владимир Зеленский вызвал шквал критики. Под промороликом нового сезона сериала "Слуга народа" много гневных комментариев.

Зеленский играет в сериале роль учителя истории, внезапно ставшим президентом Украины. Во фрагменте третьего сезона сериала он обращается государственным служащим, поздравляя их Днем Независимости.

"На этих часах имена тех людей, кто погиб на Майдане. Имена тех, чье имя в борьбе за независимость остановилось навсегда. Я бы очень хотел, чтобы вы, принимая каждый раз законы или отпуская бандитов под залог, беря или давая взятки, или жонглируя тарифами, смотрели на эти часы и помнили, благодаря кому вы здесь, для чего и надолго ли", – говорит герой Зеленского, но чиновники, судя по лицам, не очень-то рады такому подарку.

Не понравился ролик и пользователям YouTube. Самый мягкий комментарий гласит: "Зеленский, придет время твое для очередного "переобувания". Жалкий клоун﻿".

Стоит отметить, что актер – частый гость в нашей стране, он снимается у российских режиссеров, а в перерывах издевается над защитниками Донбасса и обливает грязью Россию.





"Я нахожусь в сердце России – если у нее, конечно, осталось сердце", – вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью, которое давал, находясь в Москве. Все помнят и финансовую поддержку, оказанную бывшим кавээнщиком нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовой операции на востоке Украины.