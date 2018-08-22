Российские школы оштрафовали за неготовность к учебному году

Накануне нового учебного года Роспотребнадзор проверил российские школы. Ведомство обнаружило более тысячи нарушений. Образовательные учреждения оштрафовали в общей сложности на 195 миллионов рублей, передает Ura.ru.
Уточняется, что врачи замерили уровень света в классах и проверили на соответствие санитарным нормам школьные помещения. Экспертам из ведомства удалось обнаружить 54 тысячи нарушений, сообщает Russia Today.
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