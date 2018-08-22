В Москве объявили о закрытии купального сезона

22 августа станет последним днем купального сезона в столице. Об этом заявили в Гидрометцентре России. Дело в том, что температура в Москве будет снижаться.
Ночью температура не превысит десяти градусов тепла. Таким образом, вода в водоемах будет сильно охлаждаться. На следующую ночь в Москве и Подмосковье ожидается от +4 до +9 градусов, передает НСН.
Артист прошел проверку на детекторе лжи
Артистка пустилась в пляс в центре города
Внешний вид композитора ошеломил присутствующих
Новый роман пианистки – это спектакль