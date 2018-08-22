В Москву под конец лета возвращается жара

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что 24 августа в столицу вернется жара. Столбик термометра поднимется выше +25. При этом будет сухо и солнечно, осадков не прогнозируется, передает Russia Today.
"Для последних дней августа ситуация достаточно необычная", – резюмировал специалист. Ранее сообщалось, что в Москве завершился купальный сезон.
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