Украина опозорилась с нестреляющим "новейшим оружием"
Украинцам показали нестреляющий образец, на котором не отработаны основные моменты, необходимые для САУ. На "Богдане" отсутствует даже система автоматического заряжания. Странно выглядит и база – КрАЗ с российским двигателем. Все это не укладывается в принятую Киевом концепцию замкнутого цикла производства, заявил военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.
По словам специалиста, на парад ко Дню независимости Украины власти вывели "Богдану" только из-за того, что нужно было что-то показать. Единственным достижением оборонки, о котором можно судить по представленному образцу, эксперт называет нарезной ствол отечественного производства.
"До сего дня в стране не производились стволы калибром более 30 миллиметров. Видимо, последние три года благодаря закупкам станков и самое главное – технологий это сделать удалось. К тому же последний год мы наблюдаем и большой прогресс в производстве порохов и боеприпасов, – пишет Жирохов в своей колонке на портале Dsnews.ua.
Специалистам очевидно, что САУ в нынешней комплектации не будет принята на вооружение. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что примет такое решение 10 августа, но официального сообщения так и не последовало. По одной простой причине - принимать нечего. Представленное орудие даже ни разу не стреляло.
#богдана pic.twitter.com/Udv5rvJCQe— Фосфорная Горловка (@natohawks) 10 августа 2018 г.
Эксперты не могут представить, как будет выглядеть штат артиллерийской бригады в украинской армии. По их оценкам, немногочисленные "Мста-С" и "Гиацинт-С" доживают свои последние дни. Сказывается износ стволов и невозможность организовать ремонт артиллерийских установок собственными силами.
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