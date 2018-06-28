Крым осадил Украину за неуклюжие бомбежки у границы
Иоффе заявил, что на Украине пытаются связать любое военное действие с политикой. Однако, по его словам, получается это "неуклюже и неловко".
"Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков. Но надо помнить им, что это не оловянные солдатики, а живые люди", - цитирует главу общественной палаты полуострова "Газета.ru".
"Доиграетесь – придется перейти к другим действиям, и это уже будет не игра", – добавил он. Григорий Иоффе подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы отношения между нашими странами не перешли в разряд "горячих".
Напомним, что учения проводились артиллерией Военно-морских сил Украины в Херсонской области. Киев заявил, что их цель – оборона морского побережья. Ранее советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко заявил: если Россия не позволит Незалежной вернуть контроль над Донецкой и Луганской областями, Киев переключится на Крым.
Как писали Dni.Ru, Украина жалуется на "гибридную войну" на Азовском море со стороны России. При этом, по словам политического аналитика, Киев не готов к масштабным действиям.
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