Дамские сумки перестанут считаться ручной кладью при перелетах

Минтранс предложил исключить из списка ручной клади при посадке на самолет дамские сумки и портфели, сообщает НСН. По новым правилам, перед посадкой на рейс эти предметы не надо будет взвешивать.



Согласно предложению ведомства, в список вещей, которые можно взять сверх лимита ручной клади в пять килограммов, войдут также букеты, верхняя одежда, трости, костыли, складные кресла-коляски, детское питание и лекарства, отмечает Ura.ru. Год назад изменения в правилах сократили вес ручной клади с десяти до пяти килограммов, напоминает РИА ФАН.