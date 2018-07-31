Специалисты назвали самый сложный предмет на ЕГЭ

Выпускники школ чаще всего испытывали проблемы с экзаменом по биологии, сообщает RT со ссылкой на данные Рособрнадзора. Почти каждый пятый ученик (17%) не набрал минимального количества баллов.



Следом идут обществознание (16,43%), химия (15,88%) и информатика (11,51%). В ведомстве отметили, что до этого самым трудным для школьников предметом была история. В 2014 году с экзаменом не справились более 20% выпускников.