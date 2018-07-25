Молодой учительнице грозит 25 лет тюрьмы за порно с учеником

Учительница из США может быть приговорена к 25-летнему тюремному заключению. Ее обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетним.



22-летняя жительница США в течение нескольких месяцев занималась сексом с 17-летним подростком. Более того, все это время юноша жил у педагога.

Правоохранители узнали о произошедшем после того, как в их распоряжении оказалось весомое доказательство преступления. Учительница записывала на видео половой акт с учеником, пишет Daily Star.

Провокационный ролик датируется мартом 2018 года. Как он попал в руки полицейских, не уточняется.

Теперь Аманду Экблад обвиняют в совращении несовершеннолетнего. Более того, ей вменяют покупку огнестрельного оружия для подростка. В совокупности женщине грозит лишение свободы на срок до 25 лет.

Ранее стало известно о том, что американскую преподавательницу Мадалин Маркс обвинили в совращении двух учеников и злоупотреблении полномочиями. 23-летняя учительница проработала в школе всего два года.

Она завела романы сразу с двумя юношами 17 и 16 лет. Полицейские заподозрили Маркс в сексуальной связи с несовершеннолетними и запретили видеться с ребятами. Вскоре в телефоне одного из школьников были найдены ее интимные фото.