Новый удар по Крыму: сервис Booking забанил полуостров
Сообщается, что в данный момент бронирование любых крымских объектов для туристов недоступно. "К сожалению, сейчас на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха", – заявил представитель Booking.com.
Стоит отметить, что если поставить галочку в графе "Я путешествую по работе", то сервис выдает множество вариантов размещения на полуострове. При этом остальные регионы страны для бронирования отдыха доступны, передает "Крыминформ".
Позже стало известно, что сервис прекращает работу из-за антироссийских санкций. Дело в том, что владеющая агрегатором компания базируется в Нидерландах, поэтому должна соблюдать ограничительные меры в отношении Крыма. "Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму", – рассказали сотрудники сервиса.
По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, Booking.com уже несколько раз ограничивал свою работу в Крыму. "Потом опять потихоньку начинали работать, потом закрывались или ограничивали работу", – напомнил он.
Кроме того, Черняк отметил, что каких-либо катастрофических последствий от ограничения работы компании в Крыму не последует. "Пик сезона уже, грубо говоря, перешел за свою половину. Все, кто хотел забронировать, уже забронировали, купили уже давно билеты", – резюмировал глава комитета.
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