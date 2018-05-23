В России хотят запретить сервис Booking

Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о запрете деятельности Booking.com на территории России. Предполагается, что такой шаг станет ответом на санкции США.

Министерство хочет узнать точку зрения профильных общественных объединений по этому вопросу. Отмечается, что ввести ограничение предлагается на бронирование только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны.

При этом россияне смогут и дальше арендовать жилье в зарубежных отелях, пишет Eg.Ru. Клиентам из других стран также будет разрешено бронировать гостиницы в России.

Опубликованный документ гласит, что Ростуризм обязан дать ответ до 4 июня 2018 года, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда". Пресс-служба Минкультуры и представители Booking.com пока воздерживаются от комментариев.

Эксперты отметили, что Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью, но не платит взносы. По их словам, сервис может не реагировать на контролирующие органы в случае жалоб со стороны потребителей.