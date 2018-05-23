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Lifestyle

В России хотят запретить сервис Booking

Фото: GLOBAL LOOK press
Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о запрете деятельности Booking.com на территории России. Предполагается, что такой шаг станет ответом на санкции США.
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Министерство хочет узнать точку зрения профильных общественных объединений по этому вопросу. Отмечается, что ввести ограничение предлагается на бронирование только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны.

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При этом россияне смогут и дальше арендовать жилье в зарубежных отелях, пишет Eg.Ru. Клиентам из других стран также будет разрешено бронировать гостиницы в России.

Опубликованный документ гласит, что Ростуризм обязан дать ответ до 4 июня 2018 года, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда". Пресс-служба Минкультуры и представители Booking.com пока воздерживаются от комментариев.

Эксперты отметили, что Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью, но не платит взносы. По их словам, сервис может не реагировать на контролирующие органы в случае жалоб со стороны потребителей.

Автор: Михаил Вштанов23 мая 2018, 10:00

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