В России хотят запретить сервис Booking
Министерство хочет узнать точку зрения профильных общественных объединений по этому вопросу. Отмечается, что ввести ограничение предлагается на бронирование только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся внутри страны.
При этом россияне смогут и дальше арендовать жилье в зарубежных отелях, пишет Eg.Ru. Клиентам из других стран также будет разрешено бронировать гостиницы в России.
Опубликованный документ гласит, что Ростуризм обязан дать ответ до 4 июня 2018 года, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда". Пресс-служба Минкультуры и представители Booking.com пока воздерживаются от комментариев.
Эксперты отметили, что Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью, но не платит взносы. По их словам, сервис может не реагировать на контролирующие органы в случае жалоб со стороны потребителей.
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