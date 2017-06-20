Человечеству грозит вымирание из-за жары

Ученые считают, что климат на Земле меняется настолько стремительно, что человечество не успеет приспособиться к глобальному потеплению. Сейчас от жары страдает треть населения планеты.

К концу XXI века три четверти населения Земли будет существовать в условиях невыносимой жары. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании и США. Результаты своей работы они опубликовали в профильном журнале Nature Climate Change, пишет Lenta.ru.

Нашей планете грозит стремительное глобальное потепление. Правда, специалисты делают такой прогноз с оговоркой: если не сократится выброс в атмосферу парниковых газов. По их словам, если не начать исправлять ситуацию, к концу столетия большинство землян погибнут. Особенно это касается жителей тропиков.

Эксперты проанализировали около двух тысяч работ, посвященных статистике смертности из-за жары с 1980 года. Так, в 2010-м в Москве погибли более десяти тысяч человек, в 2003-м в Париже – 4,9 тысячи, в 1995-м в Чикаго – 740 человек.

"Мы определили глобальный порог, за которым среднесуточная температура поверхности и относительная влажность воздуха становятся смертельными. Около 30% населения в мире подвергается воздействию климатических условий, превышающих смертельный порог, по крайней мере, 20 дней в году. К 2100 году этот показатель увеличится до 48% при сценарии с резким сокращением выбросов парниковых газов и до 74% – при сценарии с растущими выбросами. Угроза для жизни человека от избыточного тепла кажется почти неизбежной", – заключили ученые.

