Скрипаль рассказала о гонорарах от "Первого канала"

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, Виктория рассказала о гонорарах, которые получает от фирмы, которая производит передачи для Первого канала. Женщина дала откровенное интервью, но позже от своих слов отказалась.

Как заявила Скрипаль корреспонденту "Русская служба Би-би-си", она формально числится экономистом в компании ООО "Директ" – организации, которая снимает программы "Пусть говорят" и "На самом деле" для "первой кнопки" страны. Никаких реальных обязанностей женщина не выполняют, а ежемесячный оклад в размере 115 тысяч рублей ей платят за эксклюзивный годовой контракт, по которому она не может появляться в эфире других каналов.

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В подтверждение своих слов Виктория предоставила корреспондентам справку о доходах, подготовленную специально для посольства Великобритании. Скрипаль не стала раскрывать полную стоимость контракта, сославшись на пункт о неразглашении. Однако "Би-би-си" уверяет, что родственница офицера единоразово заработала миллион рублей.

После выхода интервью, женщина опровергла информацию о своих доходах. В разговоре с РБК она заявила, что не видела корреспондентов от "Би-би-си", так как с ней никто не беседовал.

В ответ на опровержение Виктории журналисты "Русской службы Би-би-си" опубликовали видеоверсию интервью со Скрипаль. На записи женщина прямо говорит о контракте с Первым каналом, однако суммы гонораров не раскрывает. Родственника экс-полковника говорила, что ей нужна была некоторое количество денег для поездки в Лондон, но ей было отказано в визе.