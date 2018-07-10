Тереза Мэй заменила Бориса Джонсона русофобом-олимпийцем
Джереми Хант – опытный политик-консерватор, который занимал министерские посты еще в кабинете Дэвида Кэмерона. В 2010-2012 годах он отвечал за подготовку Лондона к Олимпийским играм – 2012, параллельно курируя культуру, спорт и СМИ, а в 2012-м возглавил Министерство здравоохранения и социальной политики.
Хант был одним из организаторов антироссийской кампании после отравления в Солсбери в марте этого года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На минувшей неделе министр не исключил, что новые жертвы "Новичка" в Эймсбери отравились остатками вещества, от которого пострадало семейство Скрипалей. Хант первым включился в новую русофобскую кампанию, которую накануне вечером активно подхватил глава военного ведомства Великобритании, напрямую обвинив Россию в причастности к делу "новых Скрипалей".
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что Хант – один из долгожителей в британском правительстве. По его словам, это назначение свидетельствует о проблемах в кабинете Мэй.
Эксцентричный глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Но в Россию съездить в этом качестве он успел - в декабре, еще до ситуации вокруг Скрипалей #BorisJohnson pic.twitter.com/ww6oZ1li3u— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 июля 2018 г.
"У Терезы Мэй очень короткая скамейка, по сути, серьезной поддержки в политической сфере у премьер-министра нет. Об этом свидетельствует и тот факт, что речь идет о перемещении министра с одной позиции на другую – конечно, это не самый эффективный способ решения кадровых задач в данной ситуации", – заявил политолог в эфире радио Sputnik.
Следует отметить, что Джонсон ушел из правительства из-за разногласий с Мэй относительно брекзита. Отставка главы МИДа стала второй в правительстве: 8 июля свой пост по этой же причине покинул министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.
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