Тереза Мэй заменила Бориса Джонсона русофобом-олимпийцем

После скандального ухода с поста главы МИД Великобритании Бориса Джонсона премьер-министр Тереза Мэй нашла ему замену. Внешнеполитическое ведомство возглавит министр здравоохранения, отвечавший за подготовку к Олимпиаде-2012 и организовавший в этом году антироссийскую кампанию после отравления Скрипалей.

прочитано 762 раза