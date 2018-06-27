Украина отбомбилась на границе с Крымом
Украинские артиллеристы отработали поражение целей в районах "временно оккупированных" населенных пунктов. Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание командование ВСУ уделило действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью, сообщается на странице украинского Минобороны в Facebook.
"Цель мероприятия – оборона морского побережья и уничтожение противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий", – сказано в сообщении.
В Киеве считают неподконтрольные территории Донбасса, а также Крым "временно оккупированными" Россией. Москва подобные обвинения отрицает. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
На днях советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко заявил: в случае если Россия не позволит Украине вернуть контроль над Донецкой и Луганской областями, Киев перейдет к "плану Б" – переключится на Крым.
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