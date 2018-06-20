Эротическое видео с украинскими пограничницами слили в Сеть

Украинские пограничницы исполнили зажигательные танцы в нижнем белье и с дубинками. Девушки резвились под песню южнокорейского исполнителя Psy.



Видеоролик, записанный в городе Великие Мосты Львовской области попал в соцсети и стал эпицентром скандала. На кадрах видно, как девушки танцуют в нижнем белье, размахивая дубинками. Пограничницы от души смеются, весело проводя время.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни хвалят девушек за откровенный танец, а другие пишут, что им не следовало бы таким образом порочить свои погоны. В свою очередь известный украинский телеведущий Руслан Коцаба посоветовал девушкам устроить подобный танец на одном из гей-парадов.