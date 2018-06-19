В Кремле дали ответ разбушевавшейся Собчак
В числе подписавших обращение – телеведущая и политик Ксения Собчак. Она встала на защиту Сенцова наряду с телеведущим Владимиром Познером, главой Роскино Екатериной Мцитуридзе, режиссерами Андреем Звягинцевым, Павлом Лунгиным, Алексеем Учителем, Юрием Норштейном и другими известными персонами отечественной культуры.
"Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях – его бессрочная голодовка это доказывает", – цитирует обращение к российскому лидеру радиостанция "Говорит Москва". Артисты, ведущие и режиссеры призвали в своем письме Кремль проявить к Олегу Сенцову милосердие.
На это последовал официальный ответ Дмитрия Пескова. По его словам, общественный резонанс "не может повлиять на вступившее в силу решение суда". Пресс-секретарь президента добавил, что для помилования режиссера существует процедура, подразумевающая обращение самого осужденного.
В свою очередь адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что будет обсуждать 21 июня со своим подзащитным возможность обратиться к Владимиру Путину.
Напомним, Олег Сенцов был
осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. В мае режиссер
объявил голодовку, требуя освободить несколько десятков заключенных в нашей
стране украинцев. Как писали Dni.Ru, сенатор Людмила Нарусова во время выступления в Совете Федерации возмутилась, что ее не пускают к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему наказание в ямальской колонии "Белый медведь".
Ведущей посоветовали не злоупотреблять инъекциями
Модель опубликовала новое фото
Репортеры атаковали больного артиста
В Сети появилась странная информация