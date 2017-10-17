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Игорь Ашурбейли разработал проект колонии на Луне

Игорь Ашурбейли. Фото: ashurbeyli.ru
Очередное удивительное заявление сделал Игорь Ашурбейли. В последнее время он все чаще выступает в новой, совершенно неожиданной роли – инициатора и главы совершенно нового государства, государства будущего, блокчейн-нации, которая намерена реализовать себя… в космосе! Такого в истории человечества еще не было.
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Кстати, вы знаете Игоря Ашурбейли? Наверняка где-то слышали о нем. Может быть, как о ученом, докторе наук. Может быть, как о главе оборонного НПО "Алмаз" (2000–2011 годы). Может быть, для вас Игорь Ашурбейли – директор Императорского православного палестинского общества в государстве Израиль? Или видный меценат, за свой счет восстанавливающий и поддерживающий храмы? Игорь Ашурбейли умеет менять ипостаси.

В последнее время Ашурбейли все чаще выступает в новой, совершенно неожиданной роли – инициатора и главы совершенно нового государства, государства будущего, блокчейн-нации, которая намерена реализовать себя… в космосе! Такого в истории человечества еще не было.

На созванной в Москве пресс-конференции 12 октября 2017 года Игорь Ашурбейли рассказал о первом годе существования Королевства Асгардия (название носит символический и скорее романтический характер – это парламентская республика, к тому же Ашурбейли достаточно скромен и не собирался провозглашать себя королем). Эта нация, к которой хотят относить себя не менее полумиллиона землян, включая директора американской NASA, избрала местом своего обитания околоземное пространство, а ее первой официальной территорией станет искусственный спутник Земли. По словам Игоря Ашурбейли, этот спутник будет запущен на МКС и далее – в открытый космос уже до конца 2017 года. "ООН требует, чтобы у нации, претендующей на создание государства, была своя территория – отлично, мы так и сделаем", –  улыбается Ашурбейли, ведь о размерах этой территории в Уставе ООН ничего не сказано.

Тем не менее проект далеко не шуточный. Асгардию поддерживает мощная группа ученых и юристов. Первые готовят теоретические и практические обоснования нового выхода человека в космос (наши ноги не касались других космических тел 35 лет, с 1972 года!), вторые работают над подготовкой заявки на членство в ООН. Игорь Ашурбейли указывает, что примерно через полгода Асгардия будет обладать абсолютно всеми атрибутами нации, а право наций на самоопределение и государственность является базисным в современном международном праве.

Что на данный момент есть у Асгардии?

·     Флаг

·     Гимн

·     Герб

·     Конституция

·     Почти 107 тысяч будущих граждан (им выданы сертификаты, которые впоследствии будут обменяны на паспорта)

·     Глава нации – Игорь Ашурбейли

·     80 групп волонтеров по всему миру.

Что еще необходимо для создания полноценного государства?

· Территория – сеть спутников, первый из которых полетит в текущем году. Да, для жизни они непригодны (об этом ниже), но это вполне измеряемая конкретная территория, на которой будет храниться государственная база данных, подчеркивает Ашурбейли.

· Парламент – выборы уже начаты, 150-местный однопалатный совет народных представителей начнет действовать в начале 2018 года.

· Правительство – будет утверждено парламентом совместно с главой государства, Игорем Ашурбейли.

· Армия – не является неотъемлемым государственным атрибутом, в Асгардии, как говорит Ашурбейли, вооруженных сил не будет (в отличие от сил космической обороны, но об этом тоже ниже).

Но зачем нам Асгардия? В мире и так слишком много государств, причем их число растет, и от этого мало кому становится лучше. Однако здесь мы имеем дело с нацией совершенно иного типа, не претендующей ни на чью площадь, ни на чьи интересы. Своей основной целью Игорь Ашурбейли и его асгардианцы видят именно работу в космосе: защиту землян от внешних угроз, а отчасти и друг от друга.

Один из базовых принципов Асгардии, по словам Ашурбейли, – избавление пространства вокруг Земли от военных объектов. Бывший генеральный директор НПО "Алмаз", специалист по воздушно-космической обороне слишком хорошо знает возможные последствия "звездных войн". Безусловно, силовые структуры в ближнем космосе должны быть, продолжает Игорь Ашурбейли, но исключительно для борьбы с опасными для Земли астероидами и кометами, для поиска и предотвращения новых угроз. И эту задачу тоже планируют взять на себя асгардианцы.

А в конечном счете ученые и промышленники, поддерживающие начинание Игоря Ашурбейли, планируют создать первую в истории постоянную лунную базу, сделать шаги к колонизации ночного светила. Когда это может произойти? 53-летний Ашурбейли уверен, что еще успеет лично посетить первых колонистов.

А у вас, дорогой читатель, тоже есть шанс оказаться среди них. Среди граждан Асгардии, которые откроют человечеству путь в небо.

17 октября 2017, 16:29

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